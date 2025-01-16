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Царьград

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Диана Панченко: Зеленский зарабатывает на войне, игнорируя судьбу украинцев

Диана Панченко: Зеленский зарабатывает на войне, игнорируя судьбу украинцев

Журналистка Диана Панченко выразила благодарность Марко Рубио за его замечания о ситуации на Украине, поставив под сомнение мотивацию Зеленского, обвиняя его в личной выгоде на фоне продолжающегося военного положения и всеобщей мобилизации.

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