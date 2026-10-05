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Мощный снегопад выпал в Челябинской области и затруднил движение на федеральных трассах

Мощный снегопад выпал в Челябинской области и затруднил движение на федеральных трассах

Водителей призывают воздержаться от дальних поездок Снег на трассах в Челябинской области / Фото: скриншоты видео Обильный снегопад в Челябинской области продолжает идти с вечера 2 октября.

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