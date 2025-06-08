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Царьград

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Как рассчитать отпускные: пошаговая инструкция и важные нюансы

Как рассчитать отпускные: пошаговая инструкция и важные нюансы

Разбираемся, как правильно рассчитать сумму отпускных, что учитывается, а что нет, и что делать в случае задержки выплаты.

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