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Найдена защита ключевого белка восстановления мышц от возрастных изменений

Найдена защита ключевого белка восстановления мышц от возрастных изменений

С возрастом скелетные мышцы постепенно теряют способность к восстановлению. Это приводит к снижению силы, накоплению жировой ткани внутри мышц, образованию рубцов и уменьшению количества быстросокращающихся мышечных волокон.

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