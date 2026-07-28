Найдена защита ключевого белка восстановления мышц от возрастных изменений

С возрастом скелетные мышцы постепенно теряют способность к восстановлению. Это приводит к снижению силы, накоплению жировой ткани внутри мышц, образованию рубцов и уменьшению количества быстросокращающихся мышечных волокон.
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