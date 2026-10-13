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Британский самолет вернулся в Лондон после сигнала бедствия

Британский самолет вернулся в Лондон после сигнала бедствия

IMAGO/Sven Severing/Jan Huebner/TASS Самолет British Airways, направлявшийся из Лондона в португальский город Фару, был вынужден вернуться в аэропорт вылета после подачи сигнала бедствия.

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