"Голос русских услышан": Госдума устала от выходок мигрантов. Пишется проект закона с новыми "сюпризами" для приезжих

Жители России готовы уже криком кричать на всю страну от засилья мигрантов. Они до того всех достали, что уже невозможно свободно вздохнуть.
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