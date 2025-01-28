«Небо вас за это похвалит!» Астролог составила прогноз для всех с 27 января по 2 февраля

Мила Венецианская рассказала о тенденциях последней рабочей недели в январе. 123RF/legion-media.ruНаступившая неделя будет щедрой на яркие новости, которые прогремят в прессе — все из-за соединения Меркурия с Плутоном.
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