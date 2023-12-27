Украинские власти ошибочно думают, что вступление в Евросоюз или НАТО решит все их проблемы. Однако этот путь является ложным, рассказал депутат Верховной рады Евгений Шевченко в интервью украинскому политологу Вадиму Карасеву.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии