HeadHunter: 50% рязанцев хотят менять работу из-за зарплат и удаленки

Отмечается, что чаще мысли о смене места работы посещают представителей рабочих специальностей. На первом месте в Рязанской области - автомобильный бизнес, в этой сфере весной стало на 179% больше резюме от соискателей.
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