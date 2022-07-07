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В Роспотребнадзоре допустили вероятность роста заболеваемости ковидом в России

В Роспотребнадзоре допустили вероятность роста заболеваемости ковидом в России

В России может произойти новый подъем заболеваемости коронавирусом в связи с появлением новых подвариантов вируса и снижением коллективного иммунитета, заявил руководитель одного из НИИ Роспотребнадзора, доктор биологических наук Александр Семенов.

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