В Роспотребнадзоре допустили вероятность роста заболеваемости ковидом в России

В России может произойти новый подъем заболеваемости коронавирусом в связи с появлением новых подвариантов вируса и снижением коллективного иммунитета, заявил руководитель одного из НИИ Роспотребнадзора, доктор биологических наук Александр Семенов.
В России может произойти новый подъем заболеваемости коронавирусом в связи с появлением новых подвариантов вируса и снижением коллективного иммунитета, заявил руководитель одного из НИИ Роспотребнадзора, доктор биологических наук Александр Семенов.
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