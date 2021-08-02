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Как поменять взгляд на ситуацию

Неприятная встреча, которая оставляет у нас тяжелый осадок. Разговор, который мы продолжаем мысленно, давно расставшись с собеседником… Техника «Зеркало» помогает посмотреть на ситуацию с разных сторон и самостоятельно изменить отношение к ней.

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