Как поменять взгляд на ситуацию

Неприятная встреча, которая оставляет у нас тяжелый осадок. Разговор, который мы продолжаем мысленно, давно расставшись с собеседником… Техника «Зеркало» помогает посмотреть на ситуацию с разных сторон и самостоятельно изменить отношение к ней.