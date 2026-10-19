Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила о планах расширить взаимные программы по изучению российской и китайской литературы в школах.
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понятие культура - это обобщенное понятие традиций и образа жизни той или иной страны... У мире есть много стран с не менее интересной культурой, чем Китай... например, Иран, Индия, арабские страны... Интересно, Голикова хоть какую нибудь культуру знает? Судя по ее выступлениям и решениям, она плохо знает культуру страны, в которой живет...
Значит уже пора привыкать к китайской культуре , видимо не долго ждать изучения китайского языка в школе.
Бредовая , популистская инициатива! Наши школьники не знают толком даже свою, отечественную литературу, разговорной русской речью владеют плохо, словарный запас ограничен. Только китайской литературы им не хватает. Если очень кому-то, вроде непотопляемой Голиковой, хочется пусть ратует за факультатив для желающих.