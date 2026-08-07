НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Татар-информ

113 подписчиков

Валиева, Хуснутдинова, Трусова и Гуменник получили нейтральный статус ISU

Валиева, Хуснутдинова, Трусова и Гуменник получили нейтральный статус ISU

Фото: "Татар-ифнорм" Международный союз конькобежцев присвоил нейтральный статус (AIN2) ещё 14 российским фигуристам, среди которых серебряный призёр Олимпиады-2022 Александра Трусова (Игнатова), чемпионка мира среди юниоров Камила Валиева и участник Олимпийских Игр-2026 Петр Гуменник.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии