Валиева, Хуснутдинова, Трусова и Гуменник получили нейтральный статус ISU

Фото: "Татар-ифнорм" Международный союз конькобежцев присвоил нейтральный статус (AIN2) ещё 14 российским фигуристам, среди которых серебряный призёр Олимпиады-2022 Александра Трусова (Игнатова), чемпионка мира среди юниоров Камила Валиева и участник Олимпийских Игр-2026 Петр Гуменник.
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