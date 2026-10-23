Полиция проводит проверку по факту смертельного ДТП в Ленинградской области. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, 22 октября в 16:20 на территории базы отдыха в поселке Вознесенье Подпорожского района 51-летний отдыхающий, управляя электрическим трициклом «Antrike 500», совершил наезд на шлагбаум.