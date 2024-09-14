Мадуро наградил офицеров, попавших в санкционный список США

Четырех офицеров Национальных боливарианских вооруженных сил (FANB) наградил президент Венесуэлы Николас Мадуро орденом Освободителей и Освободительниц первой степени за их роль в защите национального суверенитета, 14 сентября сообщает VTV.
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