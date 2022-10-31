Прокуратура оштрафовала управление дорог Хабаровска за нецелевые траты

Управление дорог Хабаровска оштрафовано на 42 тысячи рублей за нецелевую трату бюджетных денег. Еще в 2020 году ведомство заключило контракт с городским предприятием «Южное» на очистку прудов в парке «Динамо» от водорослей, сообщает PRIMPRESS.