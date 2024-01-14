Рахимова после выхода во 2-й круг Australian Open: «Всю предсезонку я провела в Екатеринбурге»

Сегодня она впервые вышла во второй круг Australian Open, обыграв Эмину Бекташ – 6:4, 6:4. – Где и с кем ты тренируешься и кто с тобой в Мельбурне? – Тренируюсь в Екатеринбурге, ДЮСШ №8 «Локомотив» с самого детства.