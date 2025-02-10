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Independent: в США испугались слов вице-президента о расширении власти Трампа

Independent: в США испугались слов вице-президента о расширении власти Трампа

Американские официальные лица высказали обеспокоенность в связи с заявлениями вице-президента США Джей Ди Вэнса, который отметил, что федеральные суды не могут ограничивать законную власть Белого дома под руководством американского президента Дональда Трампа.

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