В небе над регионами России пролетел светящийся объект

Странный светящийся объект, который видели в ряде городов России / © Telegram-канал tn_tula Скорее всего, светящейся объект — новая европейская ракета-носитель Ariane 6, которую вечером 9 июля запустили на орбиту с космодрома Куру во Французской Гвиане.