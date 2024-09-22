Челябинские министры пробежали два километра в забеге «Кросс нации». Фото

Челябинские чиновники 22 сентября приняли участие в массовом забеге «Кросс нации». Среди тех, кто пробежал дистанцию в два километра, оказались министр спорта области Александр Гриб и министр здравоохранения региона Татьяна Колчинская.
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