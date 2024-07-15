Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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К вопросу о плохом советском качестве. Почему наши «хрущевкам» уже по 60 с лишним лет, а они всё не валятся?

К вопросу о плохом советском качестве. Почему наши «хрущевкам» уже по 60 с лишним лет, а они всё не валятся?

В статье рассказывается о том, почему многоэтажные «хрущевки» изначально были рассчитаны всего на 25-30 лет эксплуатации, а они до сих пор остаются прочными и комфортными уже третий срок отведенной им гарантии? Старая советская "хрущевка".

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