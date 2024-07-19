Дело возбудили по факту ДТП с пятью погибшими в Калмыкии

Уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц, возбуждено по факту ДТП с пятью погибшими на трассе в Калмыкии, сообщает прокуратура республики.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии