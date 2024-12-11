Вильфанд: резкое похолодание придет на Северный Кавказ, на юг и северо-запад России

В трех регионах страны ожидается резкое снижение температуры ниже нормы на 4-13°C. В ближайшие дни значительно похолодает в Северо-Западном, Северо-Кавказском и Южном федеральных округах, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
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