Вильфанд: резкое похолодание придет на Северный Кавказ, на юг и северо-запад России

В трех регионах страны ожидается резкое снижение температуры ниже нормы на 4-13°C. В ближайшие дни значительно похолодает в Северо-Западном, Северо-Кавказском и Южном федеральных округах, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.