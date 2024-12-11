Журнал «Профиль»
ГлавнаяПолитикаЭкономикаФинансыОбществоКультураНаука и технологииЖизнь
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Журнал «Профиль»

13 963 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    А вот еслибы эти территории попали в Европу и НАТО онбы сразу признал их,Зеленский объясни...
  • Маша Иванова
    Ну а теперь-сама,сама,сама-а мы понаблюдаем)))))))))))))Абхазия осталась ...
  • Svetlana Kuzmina
    Очень "порадовал" рейтинг "политических деятелей", которые в ближайшее время будут определять политику в Европе.     ...Назван самый влия...

Вильфанд: резкое похолодание придет на Северный Кавказ, на юг и северо-запад России

Вильфанд: резкое похолодание придет на Северный Кавказ, на юг и северо-запад России

В трех регионах страны ожидается резкое снижение температуры ниже нормы на 4-13°C. В ближайшие дни значительно похолодает в Северо-Западном, Северо-Кавказском и Южном федеральных округах, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх