Через 6 недель после операции умер второй пациент с сердцем свиньи. Что пошло не так?

«С большой печалью мы сообщаем о кончине Лоуренса Фосетта, 58-летнего пациента с неизлечимой болезнью сердца, которому была проведена вторая в мире трансплантация сердца свиньи», — сообщили в Медицинском центре Университета Мэриленда, где проходила операция.
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