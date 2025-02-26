Датамайнер: разработка Half-Life 3 достигла заключительных этапов Блогер и датам...

Датамайнер: разработка Half-Life 3 достигла заключительных этаповБлогер и датамайнер Тайлер Маквикер (Tyler McVicker) в новом ролике рассказал о статусе и прогрессе разработки секретной игры Valve под кодовым названием hlx — потенциальной Half-Life 3.
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