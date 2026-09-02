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Податьвсуд.РФ

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Податьвсуд.РФ: Женщинам с детьми до 3 лет нельзя устанавливать испытательный срок

Податьвсуд.РФ: Женщинам с детьми до 3 лет нельзя устанавливать испытательный срок

С 1 сентября 2026 года работодатели не смогут устанавливать испытательный срок женщинам, у которых есть ребенок младше 3 лет.

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