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От микроскопа до большого экрана: как устроен самый масштабный фестиваль научного кино в России

От микроскопа до большого экрана: как устроен самый масштабный фестиваль научного кино в России

Ирина Белых и Арина Пушкина рассказывают, как создать один из крупнейших фестивалей научного кино, подружить режиссёров с учёными и не потерять зрителя по дороге к сложной теме.

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