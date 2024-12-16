Глава МИД Люксембурга: Грузию нельзя наказывать за результаты выборов

Грузию нельзя наказывать за результаты выборов, «даже если они не нравятся в ЕС». С соответствующим заявлением выступил руководитель министерства иностранных дел Люксембурга Ксавье Беттель, информирует РИА Новости.
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