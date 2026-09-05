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В Одессе поврежден американский терминал ADM в результате удара БПЛА

В Одессе поврежден американский терминал ADM в результате удара БПЛА

   Зерновой терминал американской агрокорпорации Archer Daniels Midland (ADM) в морском порту Одессы получил повреждения в результате удара БПЛА 31 августа.

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