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"Уральская Швейцария": как выглядит Златоуст глазами барнаульца. Фоторепортаж

"Уральская Швейцария": как выглядит Златоуст глазами барнаульца. Фоторепортаж

Город-завод, названный в честь византийского святого, столица русского оружия, где разгадали тайну булата, одна из самых высокогорных точек Урала, которую окрестили местной Швейцарией.

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