"Уральская Швейцария": как выглядит Златоуст глазами барнаульца. Фоторепортаж

Город-завод, названный в честь византийского святого, столица русского оружия, где разгадали тайну булата, одна из самых высокогорных точек Урала, которую окрестили местной Швейцарией.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- AB Россиянин выиграл...
- ОК Пенсионер выиграл...
- К Россиянка дважды ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым