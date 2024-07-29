Генштаб ВСУ признал ситуацию на Покровском направлении самой «тревожной» Российская армия продолжает попытки прорыва украинской обороны, самая напряженная ситуация сложилась на Покровском направлении.
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Генштаб ВСУ признал ситуацию на Покровском направлении самой «тревожной» Российская армия продолжает попытки прорыва украинской обороны, самая напряженная ситуация сложилась на Покровском направлении.
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