Автоэксперт Целиков: продажи новых электромобилей в августе в РФ выросли в 2 раза

В августе на российском рынке было реализовано 2216 новых легковых электромобилей. Это в два с лишним раза (+105%) больше, чем в августе прошлого года (1081 шт.
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