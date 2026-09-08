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Автоэксперт Целиков: продажи новых электромобилей в августе в РФ выросли в 2 раза

Автоэксперт Целиков: продажи новых электромобилей в августе в РФ выросли в 2 раза

В августе на российском рынке было реализовано 2216 новых легковых электромобилей. Это в два с лишним раза (+105%) больше, чем в августе прошлого года (1081 шт.

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