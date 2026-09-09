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Регионы России

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Google инвестирует 13 млрд евро в инфраструктуру искусственного интеллекта в Финляндии

Google инвестирует 13 млрд евро в инфраструктуру искусственного интеллекта в Финляндии

В рамках реализации проекта Google намерена построить три новых дата-центра и расширить существующий объект в городе Хамина на юго-востоке Финляндии.

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