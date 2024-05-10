В СЗРП предложили изменить структуру Правительства

В составе Правительства необходимо выделить отдельное министерство или агентство демографии, агентство по делам ветеранов, подразделение, которое будет заниматься вопросами миграции, а также закрепить за определенным вице-премьером проблематику ЖКХ, а Росстат переподчинить напрямую президенту.