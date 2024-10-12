Дрозд считает, что бывшей жене Бивола необходима медицинская помощь

Бывший чемпион мира по версии WBC в первом тяжёлом весе Григорий Дрозд высказал мнение, способен ли конфликт между обладателем пояса WBA Дмитрием Биволом и его экс-супругой Екатериной повлиять на поединок с чемпионом WBC, IBF и WBO Артуром Бетербиевым.
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