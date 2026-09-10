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Осеннее равноденствие: что это такое и когда оно наступит в 2026 году

Осеннее равноденствие: что это такое и когда оно наступит в 2026 году

Началась календарная осень, и приближается астрономическая. Она наступит в день осеннего равноденствия, когда светлое и темное время суток сравняются – чтобы снова разминуться.

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