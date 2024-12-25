Банк России и Росфинмониторинг разрабатывают платформу по борьбе с дропперами

Центробанк вместе с Росфинмониторингом, кредитными организациями и экспертами работает над разработкой платформы по борьбе с клиент-дропами или дропперами, пишет интернет-издание РБК со ссылкой на сообщение главы службы финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Богдана Шабли.