Взятки сотрудника Уссурийской таможни вернутся в казну государства

Приморская транспортная прокуратура обратилась в суд с иском к бывшему сотруднику таможенного поста Уссурийской таможни о взыскании в доход государства суммы взяток, сам таможенник осужден на 9 лет, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на Дальневосточную транспортную прокуратуру.
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