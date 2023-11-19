Взятки сотрудника Уссурийской таможни вернутся в казну государства

Приморская транспортная прокуратура обратилась в суд с иском к бывшему сотруднику таможенного поста Уссурийской таможни о взыскании в доход государства суммы взяток, сам таможенник осужден на 9 лет, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на Дальневосточную транспортную прокуратуру.