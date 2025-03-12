Жених Дженнифер Гарнер отреагировал на фото актрисы с экс-супругом Беном Аффлеком, спровоцировавшее слухи об их воссоединении: «Перешел черту»

Недавние фотографии Бена Аффлека и Дженнифер Гарнер без преувеличения взорвали Сеть. Снимки, на которых актер совсем не по-дружески обнимает бывшую жену во время игры в пейнтбол, мало того что спровоцировали слухи об их воссоединении, так и доставили кучу хлопот как самой Джен, так и другой экс-супруге Бена Дженнифер Лопес.