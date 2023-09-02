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Пиоли о 2:1: «У «Ромы» был единственный способ вернуться в игру – играть в большинстве, но «Милан» выдержал давление»

Пиоли о 2:1: «У «Ромы» был единственный способ вернуться в игру – играть в большинстве, но «Милан» выдержал давление»

С 61-й минуты «россонери» играли вдесятером из-за удаления Фикайо Томори. «Результат важен, но и качеством игры я вполне доволен.

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