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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Рейндерс о переходе в «Аль-Кадисию»: «Пусть кто-то попробует отказаться от такой зарплаты. Не хочу снова работать после завершения карьеры – теперь я смогу обеспечить внуков»

Полузащитник сборной Нидерландов Тиджани Рейндерс признал, что высокая зарплата стала важным фактором при переходе в «Аль-Кадисию».

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