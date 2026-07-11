В Суздале стартовал второй Летний фестиваль Дениса Мацуева

В Суздале торжественно открыли второй Летний фестиваль Дениса Мацуева. Открыла событие опера «Война и мир» Сергея Прокофьева в постановке Астраханского государственного театра оперы и балета, которую представили зрителям на Открытой сцене у Александровского монастыря, передает ТАСС Продюсер фестиваля Кирилл Косенко в беседе с журналистами отметил, что организаторы решили соединить, казалось бы, разные жанры, ведь обычно на оперные и симфонические концерты ходит совершенно разная публика.