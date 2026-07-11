Газета «Культура»
ГлавнаяБлогО нас
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета «Культура»

209 подписчиков

В Суздале стартовал второй Летний фестиваль Дениса Мацуева

В Суздале стартовал второй Летний фестиваль Дениса Мацуева

В Суздале торжественно открыли второй Летний фестиваль Дениса Мацуева. Открыла событие опера «Война и мир» Сергея Прокофьева в постановке Астраханского государственного театра оперы и балета, которую представили зрителям на Открытой сцене у Александровского монастыря, передает ТАСС Продюсер фестиваля Кирилл Косенко в беседе с журналистами отметил, что организаторы решили соединить, казалось бы, разные жанры, ведь обычно на оперные и симфонические концерты ходит совершенно разная публика.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии