На Солнце обнаружили необычное явление

Астрофизики из Университета штата Орегон, Института исследований окружающей среды Bay Area, Парижской обсерватории, Астрономического института Чешской академии наук и Лаборатории солнечной и астрофизической науки компании Lockheed Martin, выявили необычное явление на Солнце.
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