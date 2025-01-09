Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Российские войска поразили инфраструктуру военных аэродромов Украины

Российские войска поразили инфраструктуру военных аэродромов Украины

Минобороны России сообщает о поражении инфраструктуры украинских военных аэродромов. Помимо этого, российское оборонное ведомство заявило, что за сутки огневое поражение удалось нанести украинским цехам сборки и местам хранения беспилотников.

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