Юрист Палюлин: продолжительное общение с мошенником грозит потерей денег

Преподаватель кафедры фундаментальных юридических и социально-гуманитарных дисциплин Университета "Синергия" и владелец юридического бюро "Палюлин и партнеры" Антон Палюлин в беседе с агентством "Прайм" предупредил, что поддержание разговора с телефонным мошенником даже из любопытства грозит потерей средств и "сливом" персональных данных.
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