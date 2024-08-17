Юрист Палюлин: продолжительное общение с мошенником грозит потерей денег

Преподаватель кафедры фундаментальных юридических и социально-гуманитарных дисциплин Университета "Синергия" и владелец юридического бюро "Палюлин и партнеры" Антон Палюлин в беседе с агентством "Прайм" предупредил, что поддержание разговора с телефонным мошенником даже из любопытства грозит потерей средств и "сливом" персональных данных.