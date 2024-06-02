Додик: передача Киеву дальнобойных ракет говорит о том, что Запад взбесился

Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик в интервью изданию РИА Новости заявил, что передача Украине ракет, способных атаковать территорию России, свидетельствует о том, что Запад буквально взбесился.
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