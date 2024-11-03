Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 696 подписчиков

Ситуация в Курской области 3 ноября: Зеленский провоцирует МО России, карта боев

Ситуация в Курской области 3 ноября: Зеленский провоцирует МО России, карта боев

Русские войска в Курской области продолжают вытеснять ВСУ. Рассказываем о том, что сейчас происходит в Курской области, где идут бои 3 ноября, как военблогеры оценивают ситуацию.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх