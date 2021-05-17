Балтийский флот отмечает 318-ю годовщину со дня основания

Балтийский флот отмечает 318-ю годовщину со дня основания

Ровно 318 лет назад, 18 мая 1703 г., русские моряки под командованием Петра I одержали первую победу в морском сражении, атаковав и захватив два шведских парусных корабля.

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