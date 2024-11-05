Пара месяцев на подумать: херсонцы без российского паспорта останутся без пенсий – Боделан

Юрий Оводенко

С 1 октября 2017 года между Российской Федерацией и Государством Израиль действует Договор о сотрудничестве в области социального обеспечения, заключенный 6 июня 2016 года. Договор основан на принципе пропорциональности и предусматривает назначение и выплату пенсий Россией и Израилем за страховой стаж, выработанный на территориях указанных государств. Алексей Сафронов вы сработали как провокатор , умышленно исказив смысл вышеуказанного Договора. Такие договоры заключены РФ со многими странами и действуют в интересах людей, которые волею судьбы встретили свою старость за границей СССР или России. И никакого Указа Президент не устанавливал. Что тут сказать, провокатор и лжец, это тот же враг! А про этого Боделана я уже вторую статью сегодня читаю в интернете. То это Б. требует у Кремля брать Одессу немедля(потому как он из Одессы), то теперь он пиарится на проблемах людей в Херсонской области! Активен чрезмерно! Работай там добросовестно свою работу на своей должности, коль тебе доверили. Есть закон о пенсионном обеспечении и люди сами решат где жить и где получать пенсию. Там и так этих "ждунов" немерено, десятилетия пройдут пока они не выведутся. P.S. Если бы Сафронов не писал про Путина, я бы пропустил мимо! Несправедливо! Ведь ВВП ему не ответит, он же Сафронова не читает, и Сафронов этим пользуется безнаказанно!