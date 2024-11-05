Политнавигатор Жители Херсонской области со следующего года не смогут получать пенсию по украинским паспортам.
Пара месяцев на подумать: херсонцы без российского паспорта останутся без пенсий – Боделан
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Юрий Оводенко
С 1 октября 2017 года между Российской Федерацией и Государством Израиль действует Договор о сотрудничестве в области социального обеспечения, заключенный 6 июня 2016 года. Договор основан на принципе пропорциональности и предусматривает назначение и выплату пенсий Россией и Израилем за страховой стаж, выработанный на территориях указанных государств. Алексей Сафронов вы сработали как провокатор , умышленно исказив смысл вышеуказанного Договора. Такие договоры заключены РФ со многими странами и действуют в интересах людей, которые волею судьбы встретили свою старость за границей СССР или России. И никакого Указа Президент не устанавливал. Что тут сказать, провокатор и лжец, это тот же враг! А про этого Боделана я уже вторую статью сегодня читаю в интернете. То это Б. требует у Кремля брать Одессу немедля(потому как он из Одессы), то теперь он пиарится на проблемах людей в Херсонской области! Активен чрезмерно! Работай там добросовестно свою работу на своей должности, коль тебе доверили. Есть закон о пенсионном обеспечении и люди сами решат где жить и где получать пенсию. Там и так этих "ждунов" немерено, десятилетия пройдут пока они не выведутся. P.S. Если бы Сафронов не писал про Путина, я бы пропустил мимо! Несправедливо! Ведь ВВП ему не ответит, он же Сафронова не читает, и Сафронов этим пользуется безнаказанно!
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10 час.
Нина Комарова
А что такое для евреев "волею судеб" оказаться в Израиле? Уехали так уехали. Их что - гнали? Пусть им новая старая родина и обеспечивает пенсии. Хитрованцы ввели двойное гражданство. Вот у русских нет двойного гражданства. Отвратительный закон о такого рода пенсионном обеспечении, принятый в интересах для определенной нации. Когда же это закончится.
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9 час.
Алатырка
Ну как вам сказать-образование и медицина-там реально именно столько, если не в Москве.
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8 час.
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