В Челябинске разваливается общежитие, заселенное семьями с детьми. Власти молчат

Общественники обеспокоены ситуацией с разваливающимся жилым домом в Челябинске. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского регионального отделения Общероссийского Народного фронта, к общественникам обратилась челябинка, которая живет с двумя маленькими детьми в общежитии на улице Батумской, 3.