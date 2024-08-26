В Челябинске разваливается общежитие, заселенное семьями с детьми. Власти молчат

Общественники обеспокоены ситуацией с разваливающимся жилым домом в Челябинске. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского регионального отделения Общероссийского Народного фронта, к общественникам обратилась челябинка, которая живет с двумя маленькими детьми в общежитии на улице Батумской, 3.
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